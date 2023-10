Valentina Melis è l’ex compagna di Massimiliano Varrese, attuale concorrente del Grande Fratello. Gli utenti social l’hanno già interpellata in più occasioni e, nella maggior parte dei casi, non sono stati clementi.

La ex compagna di Massimiliano Varrese fa una richiesta

L’attrice, giustamente, ha evidenziato la responsabilità di Massimiliano nelle sue azioni individuali essendo un adulto: “A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi”.

Il discorso di Valentina Melis è perfetto e non fa una piega.

Gli utenti social però, forse sono un po’ duri di comprendonio e, per questo motivo, continuano a tartassarla di domande e opinioni non richieste sul percorso di Varrese al Grande Fratello.

Per questo motivo, la Melis è dovuta intervenire nuovamente: