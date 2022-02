Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ospite a Pomeriggio 5 ha mostrato le prove di un tradimento ai suoi danni che avrebbe irrimediabilmente rovinato il loro matrimonio.

Ex moglie di Alex Belli lo “smaschera”: ecco il messaggio sul tradimento

La ex moglie di Alex Belli ha mostrato un messaggio che ha ricevuto dalla sua ex collaboratrice domestica che le ha confessato il tradimento dell’attore proprio con Stella, la sua storica collaboratrice che sostiene l’amore libero.

L’ex collaboratrice domestica avrebbe trovato l’attore e la sua assistente a casa da soli in una situazione “compromettente”. Dopo aver assistito alla scena, secondo le parole dette in studio, la colf non sarebbe più voluta tornare a casa di Alex Belli:

Lui, quando parla di tradimento, dice che è tutta immaginazione, che non ha mai tradito. Ci fa passare per matte. La ragazza che mi aiutava nelle pulizie ha trovato Stella con Alex a casa, in una situazione imbarazzante, così imbarazzante tanto da non voler più tornare.

Katarina, in collegamento, ha mostrato il messaggio ricevuto da Olinka:

Ciao Kate, la signora che è stata a Pomeriggio 5 si chiama Stella ed è esattamente quella che avevo visto a casa vostra.

Stella, ospite in studio, ha categoricamente negato svelando di non avere mai incontrato la donna.

Rivelazioni “scottanti” anche da parte di Urtis:

Delia al compleanno di Alex ha regalato un rapporto a tre, un’amica di Delia che non è Stella.