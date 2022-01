Con il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, la trasmissione Pomeriggio 5 ha avuto ampio materiale sul quale basare le proprie puntate. Nell’appuntamento di ieri, ad esempio, è intervenuta nuovamente l’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova, che ha annunciato l’arrivo imminente del divorzio.

Per Delia Duran, Katarina si è detta sinceramente dispiaciuta (sarà vero?). La Groppelli ha voluto però sapere come abbia fatto a stare con Alex Belli, augurandosi che anche lei non facesse gli stessi “giochi” che abbiamo visto finora: “I percorsi sono diversi”, ha commentato l’ex moglie.

Dopo aver ripercorso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha aggiunto:

Ha fatto in modo di farla sentire in colpa e lei ha dato spiegazioni dove non ce n’era bisogno. Le lacrime di Delia comunque non c’erano, piange a secco! Alex? Questo è il suo modo di essere.

Barbara d’Urso ha voluto chiedere direttamente alla prima moglie di Alex Belli cosa intende l’attore quando parla di “amore libero”:

A prescindere, io con lui ho avuto una relazione completamente diversa. Noi non l’abbiamo vissuto in questo modo. La nostra relazione probabilmente era molto più pulita e lui secondo me soffriva nella nostra relazione. Quello che lui dice e lo ha anche detto in Casa, ‘io ho avuto un matrimonio dove mi sono sforzato ad essere una persona che non sono’, con me. Probabilmente lui ha trovato se stesso e dice la verità al mondo ‘io sono questo, accettatemi’.

Quando tu stai con una persona così che ti manipola – perché lui nel momento in cui sta con te ci crede e lo vive, per lui è verità quella – tu vivi in un dubbio costante. Quando io ho scoperto tutto per me è stato un sollievo e mi sono liberata di una cosa dove ho preso una decisione perché finché tu non sai le cose non sei in grado di prendere una decisione. Lui fa un tira e molla continuo. Soleil? Lei non lo ama… non l’ha mai detto!