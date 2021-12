Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, è stata ospite di Casa Chi dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip e l’uscita di scena con la moglie Delia Duran. La modella ha raccontato alcuni retroscena: “Lui non ha perso niente perché non tiene a nulla”.

Ex moglie di Alex Belli “conferma” la relazione aperta con Delia Duran

La modella ha sdrammatizzato sull’avventura che ha visto protagonista il suo ex marito: un film già visto quello del GF Vip? “Lui è medioevale, non è corretto e non ti dice come è fatto. Lui vorrebbe una moglie e poi tutto il resto attorno”, ha affermato Katarina dispiaciuta per Delia Duran:

Lui non si comporta nemmeno come un marito. Non ha mai sofferto probabilmente visto che ama se stesso. Io Delia l’ho vista molto sofferente e spero che ci ragioni su per concludere il prima possibile. Secondo me non sarebbe uscito anche se ho visto che ha nascosto una lettera in giro nella Casa ma l’ha fatto pure con me.

E sul probabile rapporto di coppia aperto tra Alex e Delia, la ex moglie del man del game aggiunge:

A Milano gira voce che Alex e Delia dividano insieme un rapporto molto aperto, se mi risulta? Gira questa voce. Io sono stata sempre fedele con me, non era così. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta ed eravamo d’accordo. Di loro gira questa voce ma lui spesso l’ha detto e non lo nascondono. Ognuno di noi può vivere come vuole ma basta che si mettono le cose in chiaro. Non devi promettere fedeltà ad una persona.

Katarina parla di Soleil Sorge

Cosa penso di Soleil Sorge? Penso che parla la stessa lingua di Alex e sa bene cosa fare. Se è stata anche lei al gioco? No, non penso questo… penso che anche lei pensa a se stessa. Ha dei modi di portare le persone dove vuole ed usa sempre le stesse frasi. Non penso che abbia tanto cuore, non mi dà questa impressione. Nella carriera non è un male se non prende in giro gli altri. Non sto dicendo che è una persona cattiva… E’ una guerra fra tre furbi? Magari Delia un po’ di cuore l’ha messo. Una cosa è fare le cose a casa tua a porte chiuse e un’altra è farlo davanti a tutta Italia. Ogni volta sarà peggio, la mancanza di rispetto sarà sempre più grande.