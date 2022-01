Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato cosa ne pensa della relazione con Delia Duran dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Io sono fuori dall’incubo tra me e Alex perciò posso ridere. Credo che la storia tra Delia e Alex se non finirà oggi, finirà a breve (o almeno lo spero di Delia). Da quello che ho percepito io – avendo visto la puntata di ieri – Delia è molto sofferente, sta male. E’ entrata in casa per avere un confronto con Soleil, ma con lo stato d’animo che ha adesso non è lucida. Avere una dialettica con Soleil è impossibile, sia da lucidi che no.