Nelle ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci sui prossimi concorrenti del GF Vip 6 e tra queste non mancano i nomi di due celebri donne dello spettacolo. La prima è una ex Miss Italia, Manila Nazzaro, compagna di Lorenzo Amoruso con il quale aveva preso parte a Temptation Island Vip, mentre la seconda è la showgirl Maria Monsè. Ma cosa dicono entrambe?

Ex Miss Italia e showgirl verso il GF Vip 6? Le voci

Voci sempre più insistenti vorrebbero Manila Nazzaro concorrente del GF Vip 6. Lei però con un messaggio al settimanale Nuovo Tv ha in parte sviato commentando: “Io non so nulla. Ho sentito le voci, come tutti”. L’ex Miss Italia ha così smentito le indiscrezioni sul suo conto oppure, essendo magari già stata scelta, non può rilasciare da contratto alcuna dichiarazione sulla sua eventuale partecipazione?

L’ex reginetta di bellezza che di recente ha raccontato di aver perso il bambino che aspettava dal compagno Amoruso, sarebbe tra l’altro prossima alle nozze, ma nel caso in cui dovesse prendere parte al reality il matrimonio sarebbe destinato a slittare, forse anche di diversi mesi.

Anche il nome di Maria Monsè sarebbe in cima alla lista dei futuri concorrenti del GF Vip 6. Intervistata dallo stesso settimanale ha commentato in modo molto simile alla Nazzaro:

Non ne so niente per cui non posso rilasciare commenti. Mi sbilancerei se ci fosse qualcosa di certo. In rete se ne leggono di ogni e non vorrei rafforzare una notizia uscita non si sa dove. Se mi piacerebbe? Preferisco non esprimermi sull’argomento. Nel mio caso me ne sto tranquilla a guardare per vedere quello che succede. Penso sia prematuro fare riflessioni sul GF Vip anche per una questione di scaramanzia.

La showgirl aveva già preso parte al GF Vip nella terza edizione del 2018 ma in quella occasione rimase in gioco solo due settimane. In vista di una durata record, come finora paventato, Maria Monsè ha commentato: