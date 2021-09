L’ex di Miriana Trevisan attacca il Grande Fratello Vip: l’affondo a Signorini

Giulio Cavalli, attore, scrittore, politico ed ex compagno di Miriana Trevisan, ha attaccato duramente il Grande Fratello Vip con un lungo articolo di TPI dove punta il dito contro Jo Squillo e tuona duramente nei confronti di Alfonso Signorini.

Ci sono molti modi per riuscire nella mirabile impresa di abbracciare una causa giusta e rimediare comunque una pessima figura, ma Jo Squillo al Grande Fratello Vip che indossa il niqab come se fosse un pittoresco abito di scena per stupire la platea è forse uno dei peggiori esempi di banalizzazione nel peggiore contesto, con i peggiori coprotagonisti, con la peggiore conduzione e con il peggiore pubblico possibile .

In questo modo esordisce l’ex compagno di Miriana Trevisan che riassume la prima serata della scorsa volta e aggiunge:

Fino alla secca conclusione:

La lezione è sempre la stessa: la pericolosità di chi non ha gli elementi per sapere leggere l’opportunità e il contesto è qualcosa che andrebbe presa tremendamente sul serio. Ma del resto essere inopportuni è la virtù più richiesta in certa televisione. Peccato che questa volta non siano bastati nemmeno i corpi dei concorrenti, ma si sia deciso addirittura di andarsi a prendere quelli già martoriati in una situazione molto più seria di un dopolavoro videosorvegliato mandato in diretta nazionale.