Ex di Miriana conferma i regali: “Giacomo dice la verità”, Pago mette in guardia “carcere e multe”

Il clima nella Casa del GF Vip negli ultimi giorni si è appesantito sempre di più. Miriana Trevisan, tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, in questo momento è tra colei che sta soffrendo maggiormente degli attacchi. Da una parte le parole di Katia Ricciarelli, dall’altra le insinuazioni di Giacomo Urtis in merito ai regali costosissimi che avrebbe ricevuto dal suo ex.

Parla l’ex di Miriana: Pago interviene

L’argomento legato alle parole di Urtis era venuto a galla nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Giacomo aveva chiesto scusa in diretta tv ma poi aveva ribadito la sua “verità”, sostenendo che l’ex di Miriana, nonché suo amico, le avrebbe fatto dei regali costosi durante la loro frequentazione.

Nelle passate ore, alcuni utenti Twitter hanno fatto circolare una presunta Story dell’ex di Miriana, tale Vito, il quale avrebbe confermato la versione dell’amico Giacomo Urtis:

[…] Ciò che ha detto il mio amivo Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perchè lui ha solo detto la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perchè mi “faceva capire” ne avesse bisogno!!! […]

😱😱😱😱😱 #gfvip l’ex di miriana che conferma che quello che ha detto giacomo urtis corrisponde a verità 😳 #gfvip https://t.co/6SIhbEduWg — giada rossa (@RossaGiada) January 4, 2022

L’ex marito di Miriana, Pago, intanto, dopo aver preso posizione contro le illazioni a scapito della donna, ha preso nuovamente le sue difese e nelle ultime ore ha ribadito con un post social il concetto, parlando di carcere e multe in caso di diffamazione:

Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana.