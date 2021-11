Dopo il video pubblicato da Guendalina Tavassi (che sostiene di essere stata aggredita dalla stessa persona della prima volta) sono arrivate delle precisazioni dell’ex marito Umberto D’Aponte.

Sono qui a fare chiarezza su una situazione perché mi state mandando dei messaggi. Ovviamente quello che è successo l’avrei fatto restare nelle quattro mura di casa, come si suol dire. Ma siccome dall’altra parte si cerca sempre qualcosa per trovare popolarità, per far crescere follower, per diffamare e spalare mer*a su una persona, prendono la palla al balzo e lo fanno.

Io aggressore? Io non ho aggredito assolutamente nessuno. Sono stato chiamato per definire la situazione “bambini” e “divorzio”. Parlavamo di cose nostre, intime e private, che solo io e lei conoscevamo. Mentre parlavamo mi ha attaccato di cose che sono rimasto scioccato. L’avvocato non interveniva.

Ad un certo punto ho visto il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto. Così gliel’ho spaccato… Ho avuto una reazione istintiva ma è stato più forte di me. Parliamo di cose nostre e tu registri? E’ una cattiveria. Mani addosso, ve lo posso giurare sulla mia vita e quella dei miei figli non l’ho sfiorata con un dito. Le ho semplicemente spaccato il telefono. Tra l’altro me l’ha spaccato lei anche a me.