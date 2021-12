Il man della factory e la sua consorte continuano ad essere i protagonisti numero uno del Grande Fratello Vip. Intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo, l’ex marito di Delia Duran ha svelato come ha incontrato Alex Belli e cosa faceva la venezuelana quando era ancora sposata con lui.

Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction.

Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità.