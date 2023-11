Alessandro Cisilin, ex marito di Beatrice Luzzi, non esclude il ritorno. Il giornalista stima moltissimo l’attuale concorrente del Grande Fratello e, proprio per questo motivo, si è palesato in diretta per offrire il suo sostegno.

L’ex marito di Beatrice Luzzi non esclude il ritorno: parla Alessandro

L’antropologo, intervistato tra le pagine di DiPiù TV, ha svelato per quale motivo si è chiusa la storia d’amore con Beatrice Luzzi, mamma dei suoi figli Valentino ed Elia:

Diciamo che crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, ci ha distolto dalla nostra coppia. Ci siamo persi, e quando ne abbiamo preso consapevolezza abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, ma comunque di continuare a essere uniti nella crescita dei nostri figli.

Nonostante questo, l’ex di Beatrice non esclude il ritorno:

Nella vita non si sa mai cosa può succedere. Però non mi sembra una possibilità concreta. Per il momento io e i ragazzi la seguiamo sempre al Grande Fratello. Siamo molto orgogliosi di lei e non capiamo come mai la sua bontà d’animo non arrivi agli altri inquilini. Però Beatrice è una persona forte, è davvero una donna speciale e lo sta dimostrando.

“Io non sono la ex proprio di nessuno. Io sono io e basta, questo è maschilismo.

La ex di chi ?” BEA DOCET 👑🧎‍♀️

AIUTATEMI A DIRE MADRE 🔥#grandefratello #Luzzers pic.twitter.com/yF7rVFuv6J — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) November 21, 2023