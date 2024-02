Alessandro Cisillin, ex marito di Beatrice Luzzi, intervistato dai colleghi di FanPage, si è scagliato contro Greta Rossetti, rea di aver fatto delle insinuazioni pesantissime nei confronti dell’attrice.

L’ex di Beatrice Luzzi contro Greta Rossetti: “E’ da squalifica!”

La roba è talmente stupida che è irrilevante. Mostrare gli attacchi alle sue spalle sì, ma in questo caso specifico non vedo cosa aggiunga. Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa.

A quanto pare l’ex di Beatrice si riferisce alle confidenze di Vittorio Menozzi su cosa sarebbe successo sotto le coperte con Beatrice:

Parliamo di una cosa che non esiste e la gente lo sa. L’idea che una donna di 60 chili faccia qualcosa contro la sua volontà a un omone di 80 chili che le è stato amico fino a ieri è fuori dal mondo. Talmente stupida che già parla da sola conto chi l’ha raccontata. Lei (Beatrice, ndr) vedrà tutto quando esce. Saperlo adesso a che serve? A rompere ancora di più con Greta o con Vittorio?

Secondo Alessandro, in ultimo, Beatrice Luzzi continuerà ad avere rapporti di amicizia con (quasi tutti) i concorrenti una volta uscita dal Grande Fratello:

Credo continuerà a frequentare tutti, tranne forse Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. Anzi, su quest’ultima ho qualche dubbio. Penso che, come accaduto con tutti quelli già usciti, anche Anita una volta fuori dalla Casa cambierà idea. Forse anche Varrese ma immagino che Bea non lo vorrà vedere. Giuseppe? Non lo so. E’ giovane, ha dei limiti. Non credo rimarrà una persona importante per lei. Resterà uno con cui ha avuto un po’ di affettività ma non molto interessante per Beatrice.

Ho appena letto che dovrei prendere come esempio Greta e Perla per la loro solidarietà femminile, con tutto il rispetto l’unica da cui prenderò esempio per avermi insegnato tantissimo e ‘ solo lei la Queen♥️ #luzzers #GrandeFratello pic.twitter.com/EtQ1NjYsgN — mappy 10 (@mappy10659850) February 14, 2024