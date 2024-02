L’ex marito di Beatrice Luzzi commenta il “branco” del GF in modo perfetto

Piaccia oppure no, Beatrice Luzzi è la vera protagonista di questo Grande Fratello e, come direbbe Perla Vatiero, “vuoi o non vuoi”, il branco si è unito per “distruggerla”. Per questo motivo, Alessandro Cisilin, ex marito dell’attrice, è intervenuto.

L’ex marito di Beatrice Luzzi commenta il “branco” del GF

Proprio in queste ore, Alessandro Cisilin, ex marito dell’attrice e padre di Valentino ed Elia, è intervenuto sui social svelando il suo punto di vista:

Il valore degli esseri umani sta nella loro capacità di separarsi dagli altri, di essere indipendenti, di appartenere a sé stessi. E non al branco. Citazione di Marcela Serrano Nel tranquillo e ordinato branco sociale i “diversi” di notano immediatamente. E irritano l’acuto senso estetico dei vigili custodi dell’armonia del mondo. Allora si provvede a emarginarli, isolarli, abbatterli poiché essi emergono come fastidiose protuberanze nel piatto mondo degli arrivati. Citazione di Mauro Corona

In ultimo, l’ex di Beatrice ha commentato le parole di Maddaloni al ristorante (con successivi applausi del resto dei concorrenti):

NB: Il connotato del “branco” per definizione non è nell’azione di qualcuno verso qualcun altro ma negli applausi conformisti e de-responsabilizzanti degli altri.