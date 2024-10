Chi sono gli ex mariti di Elena Sofia Ricci: nuovo amore, figlia e rapporto col padre

Elena Sofia Ricci, attrice amatissima dal pubblico e celebre per il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, tornerà sotto i riflettori come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle nella prima serata di oggi. Ma mentre il pubblico la conosce per il suo talento, pochi sanno che la sua vita personale è stata segnata da eventi drammatici e scelte coraggiose.

Elena Sofia Ricci e gli amori tormentati

La vita sentimentale di Elena Sofia Ricci è stata turbolenta. L’attrice ha vissuto due matrimoni finiti, e la separazione dei suoi genitori quando era bambina l’ha segnata profondamente. “Mia madre e mio padre si separarono presto, e ne soffrii molto”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere. Cresciuta dalla nonna, trovò rifugio nella danza e nel teatro, che sarebbero poi diventati la sua carriera.

Nel 1991, si sposò per la prima volta con lo scrittore Luca Damiani, ma il matrimonio durò meno di un anno. Cinque anni dopo, nacque sua figlia Emma, avuta dalla relazione con l’attore Pino Quartullo. Nel 2003, un nuovo matrimonio con il compositore Stefano Mainetti sembrava segnare un capitolo di stabilità, ma anche questa relazione finì nel 2022.

Dopo la fine del suo secondo matrimonio, pare che Elena Sofia Ricci abbia ritrovato l’amore con l’attore Gabriele Anagni, conosciuto sul set di La dolce ala della giovinezza. Nonostante i 30 anni di differenza, la relazione sembra essere nata da una profonda amicizia che si è trasformata in qualcosa di più. I due non hanno ancora confermato ufficialmente, ma le indiscrezioni sul loro rapporto continuano a suscitare curiosità.

La riconciliazione con il passato e la fede ritrovata

Elena Sofia ha anche raccontato della riconciliazione con suo padre, un rapporto complicato che ha ritrovato solo dopo i trent’anni. “Ero stata programmata per odiare mio padre” spiegava. Scoprire di avere una sorella, Elisa, è stato “un regalo della vita” un legame scelto da adulta.

Sul fronte della spiritualità, l’attrice ha vissuto una trasformazione significativa: “Ero un’agnostica incallita… poi, mentre interpretavo una suora in televisione, ho ricevuto il dono della fede” ha confessato, spiegando come questa nuova prospettiva le abbia portato fiducia e speranza.