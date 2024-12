Come mai l’ex concorrente de La Talpa, Ludovica Frasca e l’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, un tempo amiche sui social, hanno smesso di seguirsi? A svelare quello che è successo è stata proprio l’ex velina di Striscia, ormai volto fisso tra gli opinionisti di Pomeriggio 5.

Nella puntata di ieri del programma di Myrta Merlino, la Frasca ha svelato di aver tolto il segui dal profilo di Chiara Ferragni, dopo essersi accorta di essere stata a sua volta defollowata dall’ex di Fedez:

Ma il vero punto è: perché Chiara avrebbe smesso di seguire Ludovica? I colleghi di Biccy.it hanno avanzato alcune ipotesi. Il motivo potrebbe celarsi dietro le passate dichiarazioni della Frasca, risalenti a qualche mese fa, quando l’ex della Talpa dichiarò:

Lei secondo me si fa gestire male la comunicazione, malissimo, sempre nella sfera lavorativa. Le omissioni le ha fatte lei. L’ha gestita male e non è una figura carina secondo me. Non dire niente, no?