Una coppia scoppiata ancora prima di formarsi: Emanuela Tittocchia, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, scrive tra le pagine di DiPiù una lettera di fuoco a Francesco Chiofalo, il “Lenticchio” di Temptation Island.

Emanuela scrive a Chiofalo perché nelle settimane scorse tra loro c’è stato qualcosa: lui l’ha corteggiata e sono usciti insieme. Una serata romantica suggellata da un tenero bacio, che sembrava essere la premessa di qualcosa di più importante.

Ma poi Francesco Chiofalo è partito per la Turchia, ha smesso di farsi sentire, ed è uscito allo scoperto con un’altra donna: Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della celeberrima casa di moda e anche lei concorrente dell’ultima Isola dei Famosi.

Penso che tu sia un uomo scorretto e poco affidabile. – inizia in questo modo la lettera di Emanuela Tittocchia – Lo dimostra il modo in cui ti sei comportato con me. Mi hai corteggiato, siamo usciti insieme e poi sei sparito.

Tra Emanuela Tittocchia e Chiofalo ci sarebbero state molte telefonate fino all’invito a cena:

Poi mi hai anche invitato a passare un fine settimana al mare, ma io avevo un appuntamento di lavoro e ho dovuto rifiutare, anche se l’idea mi piaceva. – riporta blogtivvu – Quando poi, giorni dopo, ti ho detto che ero libera, sei stato tu a dirmi che eri impegnato e che dovevi partire per la Turchia.

Così ci siamo salutati con la promessa di vederci al tuo ritorno. Da quel momento, tutto è cambiato. È sceso il silenzio più totale, sei scomparso. Non mi hai scritto né chiamato e io ho evitato di farlo perché ho intuito che c’era qualcosa di strano.

Fino a che un giorno, hai pubblicato una storia su un tuo canale social: eri in bagno, ti stavi preparando a una serata e ho visto prima un beauty case da donna, e poi è apparsa lei accanto a te: Drusilla Gucci, anche lei ex naufraga dell’Isola dei Famosi, come me.