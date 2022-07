Sossio Aruta, dopo avere espresso la volontà di tornare ad allenare una squadra di calcio, è stato attaccato sui social da alcuni hater. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, quindi, ha condiviso un post non esattamente diplomatico.

Sossio, utilizzando la sua popolarità social, ha fatto un appello: trovare un lavoro nel mondo del calcio. La sua richiesta, forse male interpretata, ha sollevato numerose critiche e commenti negativi, tanto da farlo intervenire con un post che non ha di certo migliorato le cose:

Esprimere pubblicamente (e se l’ho fatto per ovvi motivi) un desiderio come quello di diventare semplicemente un allenatore di calcio ,non vuol dire elemosinare o chiedere un lavoro. Che ignoranti, sto bene per vostra sfortuna. Ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero. Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d’uscita. Siete come il letame. Ho la libertà di parola e di espressione e continuerò per la mia strada nonostante le vostre lingue malefiche. Voi continuate ad infangare la mia persona, Io continuo a godermi la vita e a ridere sulla vostra da sfi*ati.