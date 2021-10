Antonio Zequila intervistato dal buon Francesco Fredella sulle frequenze di radio RTL 102.5, ha svelato di avere voglia di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, facendo il nome di una concorrente che avrebbe già puntato perché gli “smuove qualcosa”.

Quale donna ha attirato la mia attenzione? Sophie Codegoni . Devo dire che è molto carina, muove molto l’ormone . Non posso vivere senza l’amore: io sono un Capricorno ascendente Scorpione, come potrei stare senza passione?

Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari con Aristide Malnati… Saremmo i fratelli Capone! Non lo so se ci sarò, ma posso dire che sono un appassionato di reality e il mio destino è nelle mani di Alfonso Signorini.



Zequila, in seguito, non è stato particolarmente carino nel suo giudizio nei confronti delle sorelle Selassiè:

Spero siano principesse nell’animo, perché esteticamente non lo sono. In particolare Lulù, sembra uscita dai cartoni animati, sembra la sorella di Paperoga… Io credo che i titoli contino poco, siamo in piena repubblica e lasciano il tempo che trovano. Nell’aspetto, però, le tre ragazze non sono nobili.