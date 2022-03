Ex del Grande Fratello Vip: “Lulù è invidiosa di Jessica, sperava di vincere!”

Nathaly Caldonazzo, nonostante l’ingresso al Grande Fratello Vip in seconda battuta, si farà ricordare per la sua innata schiettezza. Spazio, quindi, per un commento sulle coppie nate in Casa e il suo parere in merito al rapporto tra le sorelle Lulù e Jessica Selassiè.

Nathaly Caldonazzo commenta le coppie del Grande Fratello Vip

Ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più trasmesso da Radio Radio, l’ex gieffina ha commentato le coppie nate al Grande Fratello Vip, cominciando da Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo:

Quella tra Manuel e Lulù ti posso assicurare che è una bellissima storia, lui è veramente innamorato pazzo di lei, lei sicuramente innamorata ma lui lo vedo follemente innamorato.

Spazio poi per i Basciagoni (così li chiamano i fan):

Tra Alessandro e Sophie un po’ troppi battibecchi. Lui era di reazione abbastanza rapida e nervosa quotidiana, gli dicevo se vedi che non resisti esci ma non farti vedere sempre così nervoso così aggressivo nei suoi confronti, perché in questa epoca ti metti la zappa sui piedi da solo. Devi stare attento e moderare le tue reazioni.

“Lulù? E’ un po’ invidiosa di Jessica!”

Secondo Nathaly tra le Lulù e Jessica Selassiè ci sarebbe anche un po’ di invidia:

Lulù invidiosa della sorella? Un pochino sì una sana competizione c’è anche tra sorelle. Lulù era convinta di vincere, sono sicura anche di questo. Lulù è molto capricciosa. Questi capricci continui, questo pestare i piedi l’ho trovato un pochino eccessivo. Tante parolacce, tanto sparlare dietro, ho visto tantissime clip dove parlava male. Ma anche Jessica… tutte e due un po’ pettegole per questa amicizia con Antonio.

Poi il commento sul triangolo artistico del Grande Fratello Vip:

Questo sarà ricordato come il loro GF Vip. Secondo me è tutto vero… Ho visto Delia soffrire davvero, il risultato è che sono ancora insieme. Credo che alla fine Soleil abbia anche sofferto di questa cosa.