Francesco Oppini si è lasciato con la fidanzata Cristina Tomasini? Ieri è stato il compleanno dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip e, proprio la dolce metà, non era presente al party.

Tra coloro che hanno festeggiato Oppini c’era mamma Alba Parietti, ma non solo. Dal Grande Fratello Vip presenti pure Giacomo Urtis, Cecilia Capriotti, Andrea Zelletta con la fidanzata Natalia Paragoni.

Assente Tommaso Zorzi, impegnato con il tour del suo secondo libro “Parole per te”, oggi a Napoli per il nuovo firmacopie.

Francesco ha festeggiato 40 anni organizzando una bella festa che ha catturato l’attenzione dei social anche per l’assenza di Cristina, di cui si parla ormai da mesi.

Secondo gli amici di Twitter, tra Oppini e la sua fidanzata in realtà sarebbe ormai finita da mesi, dopo l’inizio della relazione nel 2018.

Cristina, inoltre, sembrerebbe tornata in pianta stabile a casa sua mentre prima conviveva con Francesco.

E, gli attenti internauti, hanno notato l’assenza di scatti insieme su Instagram, nonostante – al momento – si seguano reciprocamente.

Lèggevo che si è lasciato, ma che sono rimasti in buoni rapporti! Ma non ne so molto

— Costellazione ✨ (@Costellazione21) April 6, 2022