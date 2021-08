Ex del Grande Fratello Vip incinta per la prima volta: l’annuncio social

Carlotta Maggiorana, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è incinta per la prima volta. La modella ed ex Miss Italia ha condiviso tramite le sue storie di Instagram uno fotografia che non lascia alcun dubbio.

Ex del Grande Fratello Vip incinta: l’annuncio di Carlotta Maggiorana

Nello scatto condiviso da Carlotta Maggiorana compare una carrozzina con la scritta: “Waiting for you” e la canzone “Celeste” di Laura Pausini.

Erano settimane che giravano delle indiscrezioni a tal proposito ma, fino ad adesso, le voci non avevano ancora ritrovato alcun riscontro.

Carlotta e il marito Emiliano Pierantoni si sono conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 30. Per via della giovane età non era nato l’amore poi sbocciato tre anni dopo con un nuovo incontro per merito di una amica comune.

Da allora non si sono più lasciati.

Carlotta nel 2020 è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip solamente per poche settimane perché sentiva la mancanza della sua famiglia.

L’ex Miss archiviata la televisione ha aperto con il fratello Cristian “50 Cent”, il nuovo fashion store a Piane di Montegiorgio, in provincia di Fermo che si occupa prevalentemente di vestiti per bambini da 6 mesi a 16 anni, con un reparto outlet anche di capi per uomo e donna di vari brand.