Piccolo incidente per Patrizia De Blanck nel dietro le quinte di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. La ex del Grande Fratello Vip, infatti, una volta fatto il suo ingresso ha confidato di essere caduta dalle scale.

Ex del Grande Fratello Vip cade dalle scale nel dietro le quinte

Patrizia ha fatto il suo ingresso zoppicando sorretta da Massimo Cannoletta e Samuel Peron, svelando di avere avuto un incidente nel dietro le quinte del celebre programma:

Per salvare il mio cane sono caduta dalla scala. Quando è successo? Poco fa, prima di venire qua. C’erano tre cani sulle scale, per loro mi sono rovesciata… per un uomo, però, non lo avrei fatto.

Serena Bortone, dopo avere saputo l’accaduto ha ironizzato:

Ti è andata bene però, guarda che bei ragazzi che ti accompagnano!

Nel corso dell’intervista la ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua vita in giro per il mondo:

La mia vita l’ho vissuta al massimo, molti dei miei amici sono già morti. Quando morirò io si chiuderà un’epoca. Morire è una cosa normale… ringrazio per essere arrivata a questa età. L’unico dispiacere sarà per me il grande dolore che darò a mia figlia.