Ex del Grande Fratello Vip lancia l’appello a Signorini: “Oltre l’apparenza c’è di più e vorrei dimostrarlo!”

Esattamente come ha fatto Selvaggia Roma, anche Matteo Alessandroni ha fatto il suo personale appello ad Alfonso Signorini per poter rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6 in partenza dal prossimo 13 settembre su Canale 5.

Grande Fratello Vip: l’appello di Matteo Alessandroni

Mi piacerebbe diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021/22 visto che è stata un’esperienza unica e surreale. – ha svelato il personal trainer intervistato da Star3000 – Vorrei perciò avere la possibilità di farmi conoscere e avere un rapporto diretto col pubblico. Sarebbe per me una bella sfida nonché esperienza di crescita personale e l’occasione di farmi conoscere a livello più profondo, non solo superficialmente… Potrebbe sembrare che sono una persona alla quale piace solo l’estetica, l’apparenza; non sono solo questo, in me c’è molto di più e questo vorrei dimostrarlo.

Matteo Alessandroni nella Casa del GF Vip ci interessa?

