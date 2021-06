Ex del Grande Fratello Vip abbandona la TV ma sbotta su Instagram

Asia Nuccetelli ha deciso di abbandonare la televisione dopo la sua partecipazione alla prima stagione del Grande Fratello Vip. Antonella Mosetti tra le pagine di Vero, ha parlato della decisione di sua figlia e la diretta interessata si è sfogata su Instagram.

Asia Nuccetelli ha precisato di non essere pronta a raccontare le motivazioni che l’hanno spinta ad allontanarsi dalla TV:

Se un giorno sarò pronta, racconterò da me la mia storia. A oggi, non sono ancora in grado. Perché scrivo questo? Perché per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza, riservatezza non ho ricevuto. Ancora leggo articoli di giornale dove si parla di me. Senza di me, però. La televisione è spesso spettacolo, show, recitazione. Qua c’è la vita di una cristiana che non ha scelto dove nascere. Questo non significa che non posso avere una vita come la voglio io.