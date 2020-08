Alla già lunga lista di volti noti che nelle ultime ore hanno dichiarato di essere risultati positivi al Covid, si va ora ad aggiungere anche un altro nome. Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello e di Uomini e Donne, Adriana Peluso, la quale in un lungo stato su Instagram ha svelato di essere stata anche lei contagiata dal Coronavirus durante la sua permanenza in Sardegna dove si trovava per lavoro.

Ex Grande Fratello e Uomini e Donne ha il Coronavirus

Dopo aver partecipato al Grande Fratello ed essere poi approvata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Cerioli, Adriana Peluso non ha avuto poi un seguito in tv ma ha continuato ad averlo sui social. E proprio qui la Peluso ha svelato oggi di essersi sottoposta al tampone per il Covid e di essere risultata positiva.

Nel suo lungo post condiviso su Instagram, Adriana ha rivelato:

Ho lavorato in Sardegna per un mese e man mano che rientravano persone con cui ero stata a contatto, scoprivo che erano risultati positivi al Covid e che mi invitavano a fare un tampone. Il tempo di organizzare il viaggio di ritorno e sono rientrata a casa.

Dopo essere rincasata si è sottoposta al tampone fino al risultato:

Mi sono isolata da subito, non ho visto parenti e amici, né sono andata in giro. Dopo poche ore mi arriva la chiamata. “Adriana, sono la dottoressa che ti ha fatto il tampone. Volevo dirtelo prima che ti chiami l’Asl. Purtroppo sei positiva al Covid-19. Ho pianto tutto il giorno. Ero spaventata e sola, pensavo “Perché proprio io?”. Poi invece ho pensato “Perché non io?”. Sono stata a contatto con tante persone ed era inevitabile. Detto ciò, volevo dirvi che sto bene, solo non sento né gusti né odori e ho qualche fitta intercostale.

La giovane ha quindi consigliato a chiunque di sottoporsi al tampone e di non uscire di casa prima di aver conosciuto il risultato.