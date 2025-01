Sabato 4 gennaio 2025, su Storie di donne al bivio weekend di Monica Setta, Carmen Russo ha regalato ai telespettatori un ritratto intimo e sincero della sua vita. Seduta sulla celebre poltrona rosa, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e il profondo legame con il marito Enzo Paolo Turchi.

Dopo 40 anni di amore e spettacolo, Carmen ha svelato anche una parte toccante del suo percorso personale: la lunga battaglia per diventare madre, culminata con la nascita della loro amata figlia Maria. Tra tentativi di fecondazione assistita e viaggi spirituali a Međugorje, la sua determinazione ha trovato finalmente compimento.

Non poteva mancare una domanda sui reality. Monica Setta ha chiesto senza esitazione: “Carmen, entrerai nella Casa del GF?”. La risposta della showgirl è stata netta:

No, non penso proprio.

Anche sull’Isola dei Famosi, Carmen è stata altrettanto decisa:

L’ho già fatta, sia in Italia che in Spagna. Potrei partecipare come inviata… chissà!