Ex del Grande Fratello lancia una stoccata al reality: “Raccomandati presenti, io sono etero e non accetto compromessi”

Matteo Diamante ha avuto modo di raccontare la sua esperienza in tv, come protagonista di vari reality, nel corso di un episodio di Orangle talk di Danila Cattani. Dalla prima esperienza gratuita, passando per Ex on the beach, La Pupa e il Secchione e l’Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello.

Matteo Diamante, stoccata al Grande Fratello

Diamante è consapevole di riuscire a creare dinamiche interessanti – anche nella vita reale -, eppure qualche critica l’ha riservata proprio al Grande Fratello:

L’ultima edizione del Grande Fratello, non per colpa mia, ma ero un ingrediente di questa torta di cose che non si dovrebbero fare. Infatti è l’unica edizione che hanno cancellato dal palinsesto di Mediaset. E’ successo di tutto, anche cose molto gravi. Non per colpa mia, perché io ero ospite e non concorrente e sono entrato in una situazione dove c’era aria tesissima. E’ stato fatto del bullismo, body shaming e altre cose che non si devono fare.

Matteo ha anche ricordato come Nikita Pelizon sia stata la ragazza di cui è stato veramente innamorato e proprio grazie a lei ha avuto un coinvolgimento nel reality, dal momento che veniva spesso nominato mentre era fuori:

Al Grande Fratello mi hanno chiamato per entrare, anche se sarei dovuto entrare prima, ma è entrata un’altra persona, perché i raccomandati esistono e ci saranno sempre. Ma io sono etero e rimango etero, non accetto compromessi. Come dice mio padre: ‘C’è pieno di terra nel mondo per andare a zappare’. Piuttosto che dare parte del mio corpo per andare…