Oriana Marzoli torna a far parlare di sé. L’influencer venezuelana, protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 7, ha dichiarato apertamente di voler rientrare nel reality come concorrente ufficiale. Una notizia che ha acceso immediatamente il dibattito tra i fan e che potrebbe ribaltare le dinamiche della trasmissione.

Ma cosa ha detto esattamente Oriana? E quali sono le possibilità che la sua candidatura venga accettata? Ecco tutti i dettagli.

Chi ha seguito la settima edizione del GF Vip sa bene quanto Oriana Marzoli sia stata una delle concorrenti più amate e discusse. Il suo percorso all’interno della Casa è stato segnato da forti alleanze, scontri accesi e una relazione tormentata con Daniele Dal Moro.

Nonostante la sua popolarità, l’influencer non è riuscita a conquistare la vittoria, classificandosi al secondo posto dietro a Nikita Pelizon. Tuttavia, il suo impatto nel reality è stato così forte che ancora oggi viene ricordata come una delle protagoniste più iconiche del programma.

Il clamoroso annuncio è arrivato durante una diretta social con i suoi fan. Rispondendo a una domanda sul suo possibile ritorno in Italia, Oriana ha dichiarato senza esitazioni:

Tornare a lavorare in Italia? Magari, io spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello perché lo sapete che per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi assolutamente.