Ex del Grande Fratello condannato a 6 anni e mezzo di carcere: pensionato vittima, le gravi accuse

Dalla ribalta televisiva alla desolazione della cronaca giudiziaria. Kiran Maccali, 38 anni, ex concorrente del Grande Fratello nel 2011, è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per estorsione, lesioni personali e stalking ai danni di un sessantenne che lo aveva ospitato nella sua abitazione. Una discesa vertiginosa tra alcol, droga e accuse gravi che lo hanno condotto dietro le sbarre.

Ex Grande Fratello condannato: chi è Kiran Maccali

La sentenza del tribunale di Brescia, presieduto da Donatella Nava, è stata emessa con una condanna inferiore rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Tuttavia, i dettagli emersi durante il processo sono inquietanti.

L’accusa, come riporta Il Corriere della Sera, ha descritto un’escalation di soprusi nei confronti del pensionato che lo aveva accolto nella propria casa, culminati in minacce, violenze fisiche e richieste di denaro continue.

Il PM ha ricostruito un “inferno” durato dal 2015 al 2019: “Chiedeva 100, 200, anche 300 euro al giorno a una persona con una pensione di 1.400 euro”. Secondo la vittima, Maccali avrebbe sfruttato la sua fragilità emotiva per ottenere denaro, ricorrendo a minacce velate e intimidazioni.

Le versioni a confronto

Durante il processo, Maccali ha cercato di ridimensionare le accuse, descrivendo un rapporto di convivenza nato da un accordo. “Mi propose di stare lì per risolvere i suoi problemi, ma poi le cose sono cambiate”. Ha ammesso un solo episodio di violenza, giustificandolo con un litigio per motivi futili, negando invece le reiterate aggressioni fisiche e psicologiche.

Non è la prima volta che Maccali si trova coinvolto in procedimenti penali. Già detenuto a Cremona per un cumulo di pene relative a estorsioni ai genitori e violenze verso una ex fidanzata, la nuova condanna rafforza un quadro giudiziario segnato da episodi di manipolazione e abusi.

Il percorso di Kiran Maccali si chiude dietro le sbarre con una condanna che rappresenta l’epilogo di una vita sempre più distante dai riflettori e più vicina alle cronache giudiziarie. Nel carcere di Cremona, l’ex concorrente del Grande Fratello lavora nell’orto e cerca, forse, un riscatto che appare sempre più lontano.