Ex concorrente del GF coinvolto in una tresca con una fan più giovane? L’indiscrezione scuote il web

Sta circolando una voce decisamente interessante nel mondo del gossip legato al Grande Fratello (qui per la prima concorrente della nuova edizione). Secondo alcuni insider, un ex concorrente del GF sarebbe protagonista di una presunta relazione segreta con una fan molto più giovane. Si tratterebbe di una frequentazione discreta, fatta di messaggi, videochiamate e regali che, a quanto pare, sarebbero gestiti proprio da lei.

Spunta il rumor su un ex gieffino

Il reality, pronto a tornare sugli schermi a settembre, è già al centro dell’attenzione grazie a questa voce che ha acceso la curiosità degli utenti sui social. A parlare per primi della presunta tresca sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, noti per le loro anticipazioni in ambito televisivo. Attraverso i loro profili Instagram, hanno condiviso dettagli che stanno alimentando ipotesi e speculazioni.

In una delle storie pubblicate da Deianira si legge chiaramente: “Io e Amedeo abbiamo saputo che un ex concorrente del GF è coinvolto in una tresca segreta: si starebbe sentendo spesso su WhatsApp e in videochiamata con una ragazza di un fandom molto più giovane di lui. Lei sarebbe già innamoratissima, mentre lui tiene tutto nascosto nel massimo riserbo.”

Un messaggio che non è passato inosservato, diventando virale nel giro di poche ore. I fan si sono subito attivati per cercare di capire di chi si possa trattare. Sebbene non siano stati fatti nomi, alcuni indizi stanno già guidando le supposizioni degli utenti.

Ex gieffino, la tresca: “Una fan che gestiva i regali da far recapitare a lui”

Un ulteriore particolare è arrivato da Amedeo Venza, che ha aggiunto: la giovane coinvolta sarebbe una delle persone che si occupano di organizzare i regali inviati dai fan all’ex gieffino. Un dettaglio che fa pensare a un rapporto che potrebbe essere andato ben oltre la semplice ammirazione.

Per ora, la vicenda resta avvolta nel mistero. Nessuna conferma ufficiale, nessuna smentita, ma il clamore generato è innegabile. In rete c’è chi prende le difese dell’ex concorrente del GF, chi parla di un semplice flirt, e chi invece si dice preoccupato per la differenza d’età e la riservatezza con cui si starebbe gestendo il tutto.