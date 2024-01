Il rientro nella Casa del Grande Fratello di Beatrice Luzzi ha acceso il dibattito sulla sua decisione di rimettersi in gioco a pochi giorni dalla morte del padre. C’è chi ha apprezzato la sua scelta e chi l’ha contestata. Ad esprimersi nelle passate ore è stato anche l’ex gieffino Ciro Petrone, che ha detto la sua commentando anche gli istanti successivi al ritorno in gioco dell’attrice.

Ciro Petrone, che nel frattempo vorrebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello, ospite di Casa Chi nelle passate ore ha parlato anche di Beatrice Luzzi e del suo ritorno nel reality dopo il grave lutto subito:

Non era semplice decidere. Penso che lei sia una persona intelligente e matura, ha fatto la scelta giusta. Non ti nascondo che per me sarebbe stato molto difficile.