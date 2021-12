Marina La Rosa, attrice, diventata celebre grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, conosce bene le dinamiche del reality. E conosce bene anche Soleil Sorge, attuale concorrente del GF Vip, con la quale ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi.

In una intervista al settimanale Chi, Marina La Rosa ha avuto modo di parlare anche dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil, rispetto alla quale ha detto:

Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo. È molto giovane e deve far ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il quadro di una persona poco gradevole. Gli altri coinquilini se ne sono accorti, fuori non ancora. O non del tutto.

Una critica molto attenta e precisa, quella giunta da Marina, che sul settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche parlato della sua esperienza al GF. Qual è il suo primo ricordo della Casa?

L’analisi, dopo tornai subito dopo il reality. Dovevo ricostruire la mia immagine. Io mi vedevo in un modo, mentre un Paese intero in un altro. Venivo percepita come una gattamorta, come una rovina famiglie, come una poco di buono e tutto questo creò una dissonanza incredibile. Oggi sono lucida e posso parlarne. Vent’anni fa, no. Ero ricchissima, tutti ai miei piedi, aerei privati, copertine, calendari, eppure mentre camminavo per strada la tachicardia e la sudorazione spesso prendevano il sopravvento. Pensavo, ogni volta, che da lì a poco sarei morta. Avevo una vita apparentemente perfetta, mentre io cercavo solo il mio posto nel mondo.