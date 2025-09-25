Ex gieffina sbarca su OnlyFans e diventa famosa: chi è

Ex concorrente del Grande Fratello oggi è star di OnlyFans: “Ero circondata da idioti”

Claudia Letizia, una delle partecipanti alla dodicesima edizione del Grande Fratello, è oggi tra i volti più noti della piattaforma OnlyFans. La sua stagione del reality aveva visto protagonisti anche Ilenia Pastorelli, oggi attrice affermata nel panorama cinematografico italiano, e Cristina Del Basso.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Claudia non ha usato mezzi termini nel ricordare la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina ha parlato senza filtri del clima che si respirava durante il programma e della sua voglia di uscire:

“Perché per me non valeva la pena. Stavo in un contesto sfortunato, circondata da idioti. Andavo nel confessionale e dicevo agli autori: ‘Ma secondo te devo sta qua dentro, in mezzo a ‘sti scemi quando tengo mio figlio a casa?’. Mi sono comportata in modo tale da essere eliminata, perché non avevo interesse a stare lì dentro.”

“Non sono famosa grazie al GF”

Claudia è rimasta nella casa per circa un mese, e ha sottolineato come la sua popolarità non sia dipesa dal reality, ma da quello che ha costruito negli anni successivi:

“Considerando che sono uscita dopo un mese, non si può dire che sono diventata famosa grazie al Grande Fratello, ma per quello che ho costruito dopo.”

Dopo l’esperienza televisiva, la carriera di Claudia Letizia ha preso una direzione ben precisa. Il burlesque, già presente nel suo percorso artistico, è diventato il suo punto di forza, permettendole di distinguersi e lavorare con costanza:

“Quando siamo usciti dalla casa, eravamo tutti della Luca Casadei Management, che oggi produce podcast. Il paradosso era che io ero l’unica a fare le serate, perché in quel periodo di crisi economica, chi aveva il locale cercava artisti in grado di fare anche spettacolo. Ero l’unica che aveva la capacità di offrire uno spettacolo nuovo: il burlesque.”

“Gli altri manco col binocolo facevano serate. Neanche il giorno di Capodanno. Io lavoravo tutte le sere. Poi, essendo già attrice prima di entrare, subito dopo ho fatto il film con Giovanni Veronesi ‘L’ultima ruota del carro’, poi la fiction di Stefano Accorsi ‘1992’.”

La notorietà è cresciuta ulteriormente con il successo su OnlyFans, dove Claudia è stabilmente tra i profili più seguiti a livello internazionale. La performer ha spiegato perché ha scelto di puntare sulla piattaforma:

“La gente è maleducata, quindi se tu ci tieni a parlare con me, vieni su OnlyFans. Questo seleziona le persone. Dalle migliaia che gratuitamente ti rompono le palle sui social, su OnlyFans se una persona paga è perché ti vuole veramente raccontare qualcosa. È come mettere il pagamento all’ingresso di un locale. Ci sono pochissime persone che pagano pure solo per romperti le palle, ma quelle vengono bloccate automaticamente.”

Secondo Claudia, molte delle interazioni su OnlyFans avvengono nella chat privata, dove chi la segue si sente libero di aprirsi:

“Il mio OnlyFans si sviluppa molto nella chat, perché le persone si sentono di raccontarmi cose che probabilmente non racconterebbero ad altre persone – compagni, mogli, fidanzate o anche amiche.”

Purtroppo, l’esposizione online ha portato anche a esperienze molto negative. Claudia ha raccontato di essere stata vittima di stalking e molestie virtuali:

“C’è gente che mi ha stalkerizzato per un anno. La cosa più assurda di queste persone è il sentirsi impuniti, il fare finta di niente. Non accettando anche semplicissimi inviti a cena, ho provocato la cancellazione totale dalla loro sfera lavorativa.”

Un racconto che si chiude con una dichiarazione forte, ma significativa rispetto a quello che molte donne subiscono ogni giorno:

“Colleziono le foto dei pen1 che mi mandano in privato. Poi li denuncio.”