Chi lo ha detto che i concorrenti del reality GF Vip sono privi di talento? L’ultima edizione è stata un mix di talenti alcuni dei quali inaspettati ma che sono venuti alla ribalta proprio grazie al reality condotto da Alfonso Signorini. C’è un programma in particolare che avrebbe attirato l’attenzione di più di un ex Vippone: Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show: altra ex gieffina si candida

Dopo Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, anche un’altra ex gieffina si candida a prender parte al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti: Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, proprio in coppia con la madre, Guenda oggi si sente pronta a cimentarsi in un programma del tutto differente, come Tale e Quale, e più vicino forse alle sue corde. E’ la stessa ad averlo ammesso, come riporta LaNostraTv.it, durante una diretta Instagram con Savino Zaba.

L’attrice e pianista ha svelato di aver già fatto alcuni provini per poter partecipare come concorrente:

Non mi hanno mai preso… Mi piacerebbe molto!

Zaba ha incoraggiato la figlia di Maria Teresa Ruta a non abbandonare il suo sogno ed a ripresentarsi ai provini. Chissà se insieme a lei anche Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò saranno in grado di convincere Carlo Conti a farli entrare nel cast in vista di una nuova edizione composta da volti giovani e soprattutto estremamente talentuosi!