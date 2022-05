“Doveva fare la fine di Clizia”, ex del GF Vip punge Sophie Codegoni

Maria Monsè, intervistata da “Non succederà più” in onda su Radio Radio, è stata un vero fiume in piena. Dopo avere attaccato nuovamente le sorelle Selassiè, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante la lunga chiacchierata con Giada Di Miceli, ha lanciato una frecciatina pure a Sophie Codegoni.

Anche lei non si è comportata bene con me, io notavo che cercava di aizzare un po’ tutti contro di me, faceva un po’ il bello e il cattivo tempo. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Poi lei o si baciava da una parte, o si baciava dall’altra, prendeva sempre le scuse che si baciava per provare se si innamorava o no, una bella scusa la sua.

Lei baciava, intanto però non era innamorata, allora era autorizzata a baciare il successivo perché non era scattato l’amore. C”è stata una volta che nella Casa ero proprio esasperata, perché me ne aveva fatte di ogni che non sto neanche a elencare. Mi aveva anche definito buscettina, quando nelle edizioni precedenti non facciamo nomi, mia figlia si ricorda anche chi, una persona è stata eliminata per un’espressione identica. Doveva fare la stessa fine di Clizia, ecco diciamo il nome.