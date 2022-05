Ex del GF Vip nuova prof di Amici 22? L’appello a Maria De Filippi

I casting per la nuova edizione di Amici 22 sono già partiti ed in attesa di conoscere i nuovi allievi che si cimenteranno nel ballo e nel canto, una ex protagonista del GF Vip si è fatta avanti proponendosi a Maria De Filippi come possibile prof.

Ex del GF Vip, Matilde Brandi, si propone per Amici 22

Lei è Matilde Brandi, ex Vippona oltre che showgirl e ballerina, e proprio lei ha deciso di farsi avanti lanciando un appello alla padrona di casa di Amici 22. Semmai dovesse liberarsi un posto nel cast dei professori, lei sarebbe felice di farne parte:

Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione!

Le parole dell’ex del GF Vip sono giunte tra le pagine di Nuovo Tv dove la Brandi ha premesso di non voler affatto apparire come presuntuosa con la sua richiesta ma al tempo stesso si è detta certa di poter svolgere egregiamente il compito sia di insegnante che, eventualmente, di giudice.

Matilde Brandi non ha poi nascosto la sua passione nei confronti dello storico talent show di Maria De Filippi così come verso la stessa conduttrice che a suo dire “fa sempre scelte giuste”. La sua prof preferita? Alessandra Celentano con la quale, ammette, condivide pareri e metodi di lavoro.