Ex del GF Vip fa una previsione su Barù e tifa per Jessica

Jessica Selassié riuscirà alla fine a far capitolare Barù? Stando alle confidenze del nipote di Costantino della Gherardesca, il suo cuore sarebbe chiuso, ma nonostante questo non disdegnerebbe affatto un avvicinamento fisico alla principessa etiope fuori dalla Casa del GF Vip.

Ex del GF Vip: la previsione su Jessica e Barù

Se su Twitter spopola l’hashtag dei #Jerù, ovvero coloro che fanno il tifo per la Selassié e Barù, anche una ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria, ha espresso in queste ore il suo pensiero.

A detta della figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, infatti, il Vippone alla fine cadrà ai piedi di Jessica. Questa la sua previsione esternata nelle sue Instagram Stories:

Prevedo Barù sotto la botta di Jessica Selassié. Secondo me gli uomini apparentemente più burberi sono quelli che si innamorano peggio… Forza Jessica.

Insomma, anche Guenda sarebbe una “bimba” dei Jerù. L’esperto di food riuscirà a cedere prima della fine dell’edizione?