Ex del GF Vip, parole di stima per Soleil Sorge: “Tutti mi dicevano di stare attenta, ma…”

Tra le pagine del settimanale Vero, Maria Monsè, dopo la sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip, ha parlato molto bene di Soleil Sorge, protagonista assoluta dell’edizione.

Maria Monsè, parole di stima per Soleil Sorge dopo il GF Vip

Tutti mi dicevano di stare attenta, che mi avrebbe preso di mira, ma a dire il vero è stata affettuosissima. Quelle come lei, di grande personalità, spesso vengono percepite in maniera sbagliata…

Maria Monsè ha risposto anche alle critiche di personaggi famosi e influencer che l’hanno criticata per il ritocchino al naso che ha concesso alla figlia Perla Maria.

A tal proposito, l’ex del GF Vip non risparmia una bella stoccata nei confronti di Karina Cascella:

Ha vissuto per un bel po’ di rendita su questo, e adesso che i toni dei programmi si sono smorzati, è sparita!

La Stasy “ritrova” Alex Belli, ecco dove

Restando in “tema” Soleil Sorge, proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show in onda domani sera su Italia 1, avrà modo di ritrovare Alex Belli:

In questa puntata Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico.