Giucas Casella “demolisce” Carmen Di Pietro e commenta la sua esperienza con l’Isola dei Famosi tra le pagine del settimanale Novella 2000: “Le sue sono lamentele insopportabili”, esordisce l’ex del Grande Fratello Vip.

Le sue lamentele sono insopportabili, non ne può più! Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione a L’Isola, quando parlava solo di cibo. Hai la possibilità di vivere un’esperienza come questa e ci sputi sopra? Cosa t’interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, adesso divorati L’Isola. Le do la sufficienza solo perché al di fuori di quel contesto la trovo molto simpatica.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spronato l’attuale naufraga a darsi da fare per cercare del cibo: “Se hai fame il cibo lo trovi…”, ha concluso Giucas Casella.

La scheda di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro

Dirompente, carismatica e autoironica, Carmen di Pietro è un ex modella e showgirl italiana conosciuta al grande pubblico. Inizia la sua carriera come modella subito dopo il diploma, e in quegli anni vive in giro per l’Europa cavalcando alcune delle migliori passerelle. Nel 1986 inizia a lavorare come attrice e nel 1991 è protagonista di alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale.

Nel corso degli anni si afferma nel mondo dello spettacolo con varie presenze televisive, sia in vesti di showgirl che di opinionista.

Per lei non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza: già nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno è tornata alla ribalta in coppia con il figlio Alessandro.

Classe 2003, Alessandro è attualmente uno studente dell’università Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese. Ha preso parte a diversi programmi tv come ospite in coppia con la madre e, insieme alla sorella Carmelina, è spesso presente nei social di Carmen.

Per entrambi l’Isola è una sfida, un’occasione per mettersi in gioco e testare davvero sé stessi. Visto che madre e figlio sono molto diversi, partecipare come coppia sull’Isola è un modo per capire quanta collaborazione c’è tra di loro. L’obiettivo per entrambi è chiarissimo: raggiungere la finale.