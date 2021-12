Ainett Stephens, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip svelando anche cosa pensa del percorso di Alex Belli e Soleil Sorge all’interno del reality show.

Se rifarei tutto? Assolutamente sì. Sono stata me stessa nel bene e nel male. Il mio vincitore è senza dubbio Aldo Montano. Magari dall’esterno sembra che non si lasci andare. In realtà, qualsiasi cosa faccia, la fa sempre con il cuore.

Il peggiore? Alex Belli. Lui recita, ma ormai è banale anche parlarne. Se avessi dovuto fare il suo percorso nella Casa, avrei preferito rimanere a casa mia. Temo che quando uscirà, rischierà che lo insultino o gli tirino addosso di tutto, perché lo odiano in tanti.

Aldo, invece, è un signore, il maschio alfa della casa. Se fosse stato single, avrei fatto un pensierino. Non c’è nulla di male ad ammetterlo. Certo, poi c’è la vita reale, che è il vero test. Ma lui come persona mi piace molto.

Soleil Sorge? Un mostro da palcoscenico, una che recita sempre. Anche basta.