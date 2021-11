Ieri sera, durante la puntata del GF Vip è andato in scena il confronto tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Al centro, la discussione avuta nei giorni scorsi, con l’accusa choc dell’ex ragazza di Non è la Rai che ha creduto che l’influencer l’avesse minacciata con un coltello.

Durante il confronto, Adriana Volpe ha posto l’accento sulla frase di Soleil che durante la lite con Miriana aveva tirato in ballo la menopausa, pur sapendo dei problemi avuti dalla Trevisan. Una frase che nella realtà non era affatto stata pronunciata con quell’intento ma che ha acceso la polemica nei confronti della Sorge.

Ad attaccare l’influencer, nelle passate ore, è stata anche una ex Vippona, Selvaggia Roma, che ha commentato sotto al post Instagram del Grande Fratello Vip dedicato al confronto tra le due donne:

Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da str*nza seriale e mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con “Sono dell’America del Nord, Hablo muy bien espanol”. Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno stupidaggini come anche in questo caso…triste e patetica.