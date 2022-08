Ex del GF Vip bocciata a Tale e Quale Show per quattro volte: “Ce la farò il prossimo anno!”

Sono stati in tanti i concorrenti del GF Vip che hanno provato ad accedere quest’anno alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto come sempre da Carlo Conti. Tra questi c’è anche Maria Teresa Ruta, che ha tentato la partecipazione al talent di Rai1 insieme alla figlia Guenda Goria. Per loro però il provino non ha avuto esito positivo e Maria Teresa ne ha parlato tra le pagine del settimanale Nuovo Tv.

Maria Teresa Ruta dopo il GF Vip ci riprova con Tale e Quale Show ma…

Tutto sommato la conduttrice ed ex concorrente del GF Vip 5 l’ha presa con filosofia e senza alcuna polemica ha commentato così, tra le pagine del giornale diretto da Riccardo Signoretti, la bocciatura a Tale e Quale Show:

Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta.

Non ha alcuna voglia di arrendersi, dunque, e Maria Teresa Ruta ha già annunciato che intende riprovarci ancora in vista del prossimo anno. In merito ha svelato un altro retroscena:

Ho già sostenuto tre volte il provino in presenza.

Quest’anno invece a causa della pandemia e dei limiti imposti anche in tv, mamma Maria Teresa e la figlia Guenda Goria avrebbero inviato un provino video. La loro partecipazione è tuttavia sfumata e se la Ruta l’ha presa comunque positivamente, meno è accaduto con la figlia che invece non l’avrebbe preso benissimo. A ciò si è poi aggiunta l’operazione d’urgenza che la vede tuttora in convalescenza.