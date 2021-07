Anche in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle procedono le candidature ed autocandidature e tra le ultime spicca anche quella di una ex concorrente del GF Vip. Nell’ultime edizione è stata una vera protagonista e di recente, come alcuni colleghi, ha presentato il suo singolo estivo. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta che proprio in questi giorni sta spopolando sui social con il singolo dal titolo “Mi sveglio ballando”.

Ex dell’ultima edizione del GF Vip a Ballando con le Stelle?

Il titolo del singolo estivo di Maria Teresa Ruta potrebbe essere di buon auspicio in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle? L’ex concorrente del GF Vip, intervistata da Anna Falchi nel suo Uno Weekend, nella passata puntata ha commentato in merito:

Mi hanno chiesto se mi piacerebbe, ma a chi non piacerebbe?

Un commento che ha lasciato le porte aperte ad una sua possibile partecipazione allo show di Milly Carlucci ed in merito al quale era già intervenuta nei giorni scorsi in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, dove aveva detto:

Ballando con le stelle? Mi piace, è ovvio che ci andrei! Io farei qualsiasi cosa, mi butto!