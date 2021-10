Samy Youssef intervistato su Novella 2000 dal buon Armando Sanchez, ha svelato cosa ne pensa del rapporto (tira e molla) tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, prendendo le difese della principessa del Grande Fratello Vip.

E ovvio che una donna perde la testa e cerca in tutti modi di riallacciare i rapporti. Credo che Manuel dovesse prendere una posizione chiara fin dall’inizio e non dopo una serie di puntate.

Un’altra storia che sta impazzando sui social è quella tra Manuel Bortuzzo e la princess Lulú Selassie. Cosa ne penso visto che li ho conosciuti di persona? Do torto a Manuel e non a Lulù Inizialmente le ha fatto credere un interesse, e poi a un certo punto l’ha mollata .

Manuel la tratta come se fosse un burattino da usare a suo piacimento, è stato lui a riavvicinarsi a lei in modo molto propenso e neanche il tempo di farlo che già non se la fila e oltretutto fa il gradasso con gli amici e quella che viene criticata è Lulù? #gfvip

Samy ha svelato anche di essersi legato molto solo a quattro persone dentro la casa del GF Vip. Ainette Stephens, Raffaella Fico (già eliminata), Francesca Cipriani e Aldo Montano, e fa il tifo per loro:

Degli altri non mi interessa nulla, perché a me piacciono le persone vere e sincere. Chi crea accordi prima di entrare nei reality non fa per me. Poi, non ho mai capito perché a fine puntata le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli debbano salvare il loro concorrente preferito. Che senso ha?