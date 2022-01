Francesca Cipriani intervistata da SuperGuida TV, ha detto (con molta trasparenza) cosa ne pensa della storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran dopo l’ingresso, da parte di quest’ultima, nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lei fa la modella e la prende come una cosa lavorativa. Al posto degli autori sicuramente l’avrei fatta entrare perché comunque alle persone piace questo triangolo. Al posto suo, ti dico, che la cosa non è vera e si sono messi d’accordo. Io non sarei entrata perché comunque io ho un altro carattere, non avrei fatto nemmeno tutto questo, proprio perché per me l’amore è un’altra cosa, però siccome è tutto finto allora ci sta.

Loro sono una coppia estremamente aperta, anche Delia sta dicendo nella casa che comunque hanno avuto rapporti anche con altre persone, lo sapevamo tutti, uno per rispetto non dice niente.

Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita. Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche.