Ex del GF Vip 7 pronto per l’Isola dei Famosi: “Lo farei subito!”

La settima edizione del GF Vip si avvia verso la sua conclusione e per alcuni degli ex concorrenti è tempo di bilanci. Tra loro c’è anche Charlie Gnocchi, ex Vippone di questa edizione, il quale si è raccontato in una recente intervista al portale SuperGuidaTv, svelando i suoi progetti post GF Vip.

Charlie Gnocchi si candida all’Isola dei Famosi

Charlie Gnocchi ha spiegato di aver scelto di partecipare al GF Vip “perchè mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante”.

Questo però, per lui potrebbe non trattarsi dell’unico reality della sua carriera. Intanto Gnocchi ha spiegato che lo rifarebbe molto volentieri:

Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore.

Però non disdegna neppure l’idea di approdare in Honduras nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi:

Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola.

Una candidatura in pieno stile, dunque.