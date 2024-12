L’ex fidanzato di Shaila Gatta, dichiarazioni shock sulla madre dopo l’incontro al GF

Nel corso della puntata del Grande Fratello 18 andata in onda il 9 dicembre 2024 su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini con il supporto di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste, non sono mancate le scintille. Protagonista della serata è stata Luisa Menditto, madre della concorrente Shaila Gatta, che ha commentato con parole pungenti il rapporto della figlia con Lorenzo Spolverato.

Le parole di Alessandro Rizzo: un attacco frontale alla mamma di Shaila

Le dichiarazioni hanno scatenato una reazione non solo del diretto interessato ma anche di Alessandro Rizzo, ex fidanzato della concorrente ed ex coreografo di Shaila, che non ha risparmiato critiche e affondi velenosi.

Alessandro Rizzo non ha esitato a dire la sua in modo diretto e senza filtri. Le sue dichiarazioni, riportate integralmente, hanno acceso i riflettori sui social:

Aveva ragione ai tempi su di me la buon’anima di M. Garofalo… effettivamente l’ha messa proprio sulla riga giusta, questo è sempre quello che dice la signora che è andata a riesumare tra i tanti coreografi proprio quello defunto… questo vi fa capire il the level. Io penso una cosa: peccato che il peggior marcio per il frutto molto spesso può derivare dall’albero stesso. E sciacquatevi la bocca ancora una volta dato che non siete manco all’altezza di paragonarmi. Che invadenza. Che se mi rompo le palle vi faccio fare una figura di merd* che manco con ago e cotone vi ricucite.

Parole dure che non solo hanno infiammato il pubblico, ma hanno anche generato una valanga di commenti sui social, divisi tra chi sostiene Rizzo e chi lo critica per il tono eccessivamente duro.

Cosa aspettarsi nella prossima puntata del GF 18

Le tensioni all’interno della casa e negli studi del GF 18 continuano a crescere, promettendo nuovi sviluppi nella puntata del 16 dicembre 2024. Alfonso Signorini e il suo team di opinioniste sicuramente non lasceranno cadere nel vuoto le parole di Rizzo, che potrebbero diventare uno dei temi caldi della serata.

Con la partecipazione di Rebecca Staffelli come inviata social, i fan del reality sono già pronti a seguire e commentare ogni dettaglio sui social network, rendendo il GF 18 uno degli show più discussi del momento.