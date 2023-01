L’ex fidanzato di Oriana Marzoli pronto ad entrare al Grande Fratello Vip? Come ben sapete Ivan Gonzalez e la venezuelana sono stati insieme. Tutti (o quasi) ricorderanno le gesta bollenti della coppia protagonista de La Casa Furte in Spagna qualche anno fa. Oggi, il ragazzotto tutto muscoli potrebbe ricomparire?

Secondo le indiscrezioni, pare che Oriana sia ancora “presa” da Ivan ed in molti avevano ipotizzato una sorpresa per lei proprio stasera al Grande Fratello Vip.

Deianira ha svelato che ciò non accadrà (anche se pare che Signorini gli avesse fatto la proposta di rientrare nella Casa dopo la sua partecipazione durante la quarta edizione):

In merito alla notizia che facevano entrare l’ex di Oriana non è vero. Lui è fidanzato e oggi stesso è in partenza con la nuova fidanzata.

Non so se Oriana sa che è nuovamente fidanzato. Ma ha ancora la testa a lui.

Signorini l’aveva anche chiamato ma lui ha rifiutato l’invito sia per sorpresa che come concorrente.

Pensavo che stesse partendo per Roma ma ci ha pensato la fidanzata nuova a far capire che sta partendo con lui.