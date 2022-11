Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha deciso di scriverle una lettera tra le pagine del settimanale DiPiù. Proprio la modella, durante la sua attuale permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato dell’eccessiva gelosia per ragazzo.

Ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per due anni è stato tutto perfetto. – afferma Matteo Diamante – Poi ho avuto problemi finanziari molto gravi, ho subito un truffa che mi ha rovinato e tu, invece di starmi accanto, mi hai lasciato.

Secondo il suo racconto, Nikita e Matteo avrebbero vissuto numerosi tira e molla fino a gennaio 2022:

È vero, mi è capitato di essere geloso, perché ti avevo chiesto di non frequentare persone legate al mio ambiente di lavoro, ma tu non mi hai mai dato retta. Ti ho fatto scenate, ma anche tu ne hai fatte a me. Siamo stati sempre legati, anche quando eravamo impegnati con altre relazioni e tutte le volte che ci rivedevamo era sempre come la prima volta.

Alla fine mi sono stancato e ho messo un punto. Nonostante questo ho sempre continuato a volerti bene e quando ho saputo che andavi al GF Vip ero felice. Mi sono mosso per supportarti anche al televoto e mai mi sarei aspettato di sentire da parte tua dei commenti così brutti e offensivi parlando di me.