Notizia shock gold dall’esterno del Grande Fratello Vip. Secondo alcune fonti social, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon sarebbe pronto ad entrare nella Casa per un confronto con la modella.

L’ex fidanzato di Nikita pronto per il faccia a faccia al GF Vip

L’ipotetico scoop è stato condiviso da Deianira che ha pubblicato un messaggio di una follower che le ha svelato questa presunta indiscrezione:

Pochi giorni fa ero nel locale di Valerio I’ex di Nikita, era abbracciato con una ragazza e si baciavano. Diceva anche che lunedì andrà al GF Vip per parlare con Nikita (e sputtan*rla, se ne frega della famiglia di lei). Ha detto che gli hanno pagato le spese.

Verità o meno questo non possiamo saperlo. Certamente in queste settimane l’accanimento nei confronti di Nikita è palese (e mi piacerebbe capire per quale motivo): voi vi siete fatti qualche idea?

Chi è Valerio Tremiterra

Valerio Tremiterra è un imprenditore 51enne che ha conosciuto la modella quest’estate. Lavora nel campo della ristorazione ed è proprietario di alcuni ristoranti.



Prima di entrare al GF Vip, Valerio e la Pelizon avrebbero vissuto insieme 24 ore su 24 e lei si sarebbe anche trasferita a casa dell’imprenditore.